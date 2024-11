Bestiální strýček léta znásilňoval malou neteř: Dívku obtěžoval i na hřbitově

Bylo jí pouhých devět let, když ji strýček poprvé znásilnil. Dnes sedmadvacetiletá Courtney Thompsonová našla po letech odvahu a zveřejnila naprosto děsivý příběh. Vlastní strýc dívku roky sexuálně zneužíval. Navíc s ní roky manipuloval a přesvědčoval ji, že on je ten hodný. Jednou nevinnou holčičku dokonce znásilnil i hřbitově.

Shoda okolností v roce 2004 donutila teprve sedmiletou Courtney Thompsonovou přestěhovat se ze svého rodného města Leicesteru do domu svého strýčka v Peterboroughu. To ještě nemohla tušit, jaké hrůzy ji v budoucích letech čekají.

„Moji rodiče se už o mě nemohli starat. Strýček Robert Wiles, jeho partnerka i její maminka Pauline Carrová (72) byli zpočátku milí. Řekli mi, že se máma za pár let vrátí,“ prozradila po letech deníku The Sun. Dle svých slov se ale dívka už od počátku cítila opuštěná.

Zvrat v dívčině životě přišel brzy. Pár měsíců po nastěhování se holčička jednou v noci probudila, když ji její strýček osahával. „Myslela jsem, že je to normální a nikomu jsem to neřekla,“ uvedla. Strýc však začal neteř zneužívat stále častěji. Dokonce Courtney varoval, že jde o velmi důvěrné tajemství a pokud dívka cokoliv vyzradí, půjde do dětského domova.

„Vždy mi říkal, že mě miluje a to, co jsme spolu měli, bylo výjimečné. Začala jsem věřit, že jsme ve vztahu. Zasypával mě dárky a penězi, které jsem normálně nedostávala,“ dodala dnes dospělá žena.

Za nejděsivější zážitek Courtney považuje znásilnění z roku 2007. Strýc nejdříve předstíral, že ji bere sebou na nákup do obchodu. Místo toho ji zatáhl na místní hřbitov. Tam neteř mezi náhrobky hrubě znásilnil.

O rok později se dívka neúspěšně pokusila o sebevraždu. „Zneužívání nakonec skončilo, když jsem dostala menstruaci. Myslím, že se vyděsil,“ dodala nakonec.

Ačkoli se dnes sedmadvacetiletá Courtney z traumatu dostávala velmi dlouho, nakonec se ji podařilo těžký boj zvládnout. V prosinci 2018 konečně prolomila mlčení a zneužívání ze strany svého strýce oznámila na policii. V březnu 2024 soud Roberta Wilese (50) uznal vinným z několika sexuálních napadení dětí a poslal ho na dvacet let za mříže.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Pražskou linku důvěry (222 580 697) nebo Linku první psychické pomoci (116 123).