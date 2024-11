Robert vyrazil běhat do národního parku: Našli ho vyhublého po měsíci na pokraji života

Devětatřicetiletý Robert Shock vyrazil na konci července do národního parku North Cascades, kde si chtěl odběhnout svou oblíbenou běžeckou trasu. V hustých lesích se ale Robert ztratil a trvalo dlouhý měsíc, než ho na pokraji života našli pracovníci národního parku.

Robert rád chodil běhat se svým psem Freddym a na konci července si naplánoval přibližně dvacetikilometrový výběh. Za svůj cíl si zvolil washingtonský národní park North Cascades.

„Jsem ultraběžec, nejsem turista. Nenosím krosnu a nevyrážím na vícedenní výlety. Nevím ani, jak rybařit,“ uvedl Robert. Na sobě měl jen věci na běhání a malý běžecký batoh, kde měl připevněnou misku pro psa.

Zásadní problém pro Roberta nastal v tom, že měl Rob měl zastaralé mapy. Rozsáhlé lesní požáry v letech 2021 a 2022 zničily část původních stezek. „Když jsem se tam dostal, stezka kterou jsem měl jít, tam už nebyla. Byl jsem zvědavý, co se stalo a moje zvědavost mě držela dál," vyprávěl Robert.

Ten po pár desítkách minutách ztratil orientaci. Následujícího dne se mu navíc vybil telefon a Rober tušil, že to s ním nevypadá moc dobře. Rozhodl se proto pustit svého psa Freddyho, aby se vydal domů. „Začal jsem ztrácet pojem o čase. Schovával jsem na místě, kde předtím byli medvědi. Živil jsem se tím, co jsem našel. Nejčastěji to byly houby, bobule jsem nejedl," popsal později Američan.

Po několika dnech začal zbloudilý běžec vzdávat naděje, že by ho mohl někdo najít a zachránit. To se nakonec stalo 30. srpna, kdy ho na pokraji sil našli pracovníci národního parku, kteří procházeli kolem řeky u uviděli vyhublého muže. „Bál jsem se, že tam toho dne umřu," přiznal Robert.

Následně byl transportován do nemocnice, kde procházel více než měsíční rekonvalescencí. V současnou chvíli se Rob stále zotavuje v domě svých rodičů v Ohiu, kde má u sebe i milovaného Freddyho, který se dokázal vrátit domů.