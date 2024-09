Záhadné zmizení a smrt Slovenky Kataríny (†43): Našli ji nahou v kamenolomu

Katarína beze stopy zmizela na konci července. Pátrání po ní ovšem bylo vyhlášeno až několik dní po jejím zmizení, protože nikomu nedošlo, že se pohřešuje. Přítel si myslel, že je u rodičů a rodiče si mysleli, že je doma u přítele.

„Katka měla sice trvalé bydliště v Trenčíně, ale už delší doby bydlela s přítelem v Trenčínských Miticích v jeho domě. Těsně před jejím zmizením byli spolu, o půlnoci si ještě doma povídali. Ráno, když se vzbudil, už ale doma nebyla a nenapsala mu, kam šla. To aspoň řekl její matce, když jí o čtyři dny později potkal v obchodě,“ vysvětlil rodinný známý pro deník Plus JEDEN DEŇ. Ten dodal, že přítel prý Katarínu nehledal a pátrání vyhlásil až po setkání s její matkou.

Policie okamžitě rozjela pátrání, které však bohužel bylo bezvýsledné. Tělo našli náhodní kolemjdoucí po víc než měsíci od jeho vyhlášení.

Byla obětí vraždy?

„Tělo nebylo nějak ukryté. Ležela na zemi, úplně nahá, jednu ruku měla pod hlavou. Její oblečení našla policie asi 50 nebo 100 metrů od ní. Ale co je zvláštní je, že u těla bylo prý poházeno spoustu nedopalků od cigaret,“ popsal svědek děsivý nález. Podle jeho domněnky je také velmi pravděpodobné, že Katarína zemřela už ten den, co zmizela. To usoudil podle stavu, v jakém se tělo nacházelo. Ve vesnici si obyvatelé říkají, že jí někdo uškrtil.

To částečně potvrdila i její rodina, policie prý případ vyšetřuje jako vraždu. Právě od policie se toho ale rodina zatím moc nedozvěděla. „K mámě se dostávají zprávy od známých a přátel dřív, než od policie a tak by to nemělo být,“ pronesla Katarínina sestra Daniela, která jinak žije v zahraničí. „Snažíme se být v pohodě, ale jeden se hroutí mamka a druhý zas já. Je to strašná hrůza,“ dodala.

„Je tam trestní stíhaní a vyšetřování trestného činu vraždy. Víme, že se poslední dobou scházela s divnými, nezaměstnanými lidmi. Ale to za tím být nemusí samozřejmě,“ dodala Daniela. Policie je však se sdílením informací velmi skromná. „Můžeme potvrdit, že se jedná o 43-letou pohřešovanou ženu. Bližší informace není možné momentálně poskytnou, aby nedošlo ke zmaření vyšetřování,“ sdělila Trenčanská policejní mluvčí Ingrid Krajčíková.