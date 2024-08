Viktorii na party zdrogoval neznámý pachatel: Nedokázala mluvit ani chodit!

Na pohled obyčejná party skončila děsivým zážitkem. Slovence Viktorii (23) někdo na večírku vhodil do pití neznámou látku. Zdrogovaná mladá žena nedokázala ani chodit, natož mluvit. Později ji její maminka našla v bezvědomí. O látce v drinku neměla Viktorie ani nejmenší ponětí. Jak podobné případy řeší policie v České republice a jak se podobnému zážitku vyvarovat?

Třiadvacetiletá Viktorie ze Slovenska nepohrdne občasnou návštěvou košických podniků. Když minulý týden spolu se svou kamarádkou jeden z nich navštívila, zažila jeden z nejhorších dnů ve svém životě.

V bezvědomí ji našla maminka

Jak komentuje server PLUS Jeden Deň, někdo ji totiž během akce vhodil do nápoje neznámou látku, pravděpodobně drogu GHB. „Nedokázala jsem sama chodit, neuměla jsem sama mluvit. Naštěstí mě kamarádka donesla až úplně domů do postele. Tam mě později našla mamka v bezvědomí,“ popsala na sociální síti Viktorie.

Podle mladé ženy s ní maminka třásla, dokonce ji zkoušela dát i facku. Až po několika pokusech přišla Viktorie k sobě. Ve svém stavu ale ani nedokázala dojít do sprchy.

Viktorie ani nejmenší ponětí, kdo a kdy ji mohl drogu vhodit do nápoje. „Na své pití si dávám pozor, takže nevím, kdy si mi to do nápoje mohlo dostat,“ potvrdila zmíněnému serveru v rozhovoru.

Droga údajně účinkovala přibližně šest hodin. Nic si z té doby mladá dívka nepamatuje. Celý incident policii nenahlásila, neměla totiž jediný důkaz. Případů ale prý v Košicích přibývá.

Podobné případy řeší i čeští policisté

K zdrogování neznámým pachatelem v České republice se pro Blesk vyjádřil ředitel protidrogové centrály SKPV PČR Jakub Frydrych. „V případě návykových látek, které jsou zneužívané v prostředí noční zábavy, pachatelé nejčastěji využívají tzv. tekutou extázi,“ uvedl.

Ředitel dále vysvětlil, že při podezření z cizího zavinění policie případ vždy vyšetřuje. „Jen za minulý rok jsme odhadem vyšetřovali přes deset případů,“ dodal. Podle Frydrycha u fatálních intoxikací velmi často naštěstí dochází k dopadení pachatele. V případě podání do nápoje je případ složitější, ale i zde se policistům často podaří viníka vypátrat.

Ředitel protidrogové centrály ve vztahu k nápojům doporučuje vysokou obezřetnost. „Registruji, že v okolních zemích jako je Německo a Rakousko dělali velké kampaně, aby si lidé hlídali svůj drink. Dokonce existují i jednorázová činidla, která dokážou drogu v nápoji zachytit," dodal nakonec.