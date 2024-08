Česká pošta řekla, kdy se zbaví Balíkovny. Zaměstnancům přidá peníze a další novinky

Balíkovna jako poskytovatel komerčních poštovních služeb by se měla od České pošty oddělit do samostatné společnosti od 1. dubna příštího roku. Nějakou dobu pak zůstane ve vlastnictví státu, aby se ukázalo, jak dokáže samostatně fungovat. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl generální ředitel Miroslav Štěpán. Další novinku pak sdělil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), zaměstnanci České pošty podle něj dostanou od říjnové výplaty přidáno přibližně deset procent. Zvýšení mezd se dotkne zejména provozních zaměstnanců.