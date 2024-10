Seniorský výlet na elektrokolech skončil tragicky: Nedodržení bezpečné vzdálenosti stálo cyklistu zdraví

Poklidný výlet tří seniorů na elektrokolech po Českolipsku se změnil v drama. Dvojice cyklistů nedodržela bezpečnou vzdálenost, což vedlo k vážné nehodě. Muže (72) musel po pádu transportovat vrtulník do nemocnice.

Při dopolední vyjížďce na elektrokolech po malebné krajině u Bezdězu se jeden ze tří seniorů vážně zranil a musel být letecky převezen do nemocnice. „Jeli za sebou, a když v obci Bezděz poslední muž v řadě ve věku 72 let nedodržel bezpečnou vzdálenost od před ním jedoucího 79letého cyklisty, který nečekaně snížil rychlost, naboural do něj zezadu,“ uvedla tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Ivana Baláková.

Výlet tří seniorů na elektrokolech skončil těžkým zraněním jednoho z nich. | Policie Výlet tří seniorů na elektrokolech skončil těžkým zraněním jednoho z nich. | Policie

V důsledku nárazu muž ztratil kontrolu nad svým kolem a spadl. Tvrdý náraz na asfalt si vybral svou daň. Těžká zranění si vyžádala okamžitý převoz vrtulníkem do traumacentra Krajské nemocnice Liberec

„Povinnost dodržovat bezpečnou vzdálenost se nevztahuje jen na řidiče motorových vozidel. Takové nehody by se nemusely stávat, kdyby cyklisté přistupovali k pravidlům s větší obezřetností,“ upozornila Baláková na klíčovou zásadu, která může předejít podobným nehodám.