Horor na dovolené v Indonésii: Surfařku probodl mečoun!

Incident spatřili další dva surfaři, kteří se hned vydali Giulii na pomoc. Nadšenkyni pomohli dopravit do nemocnice, avšak lékaři už Italce nedokázali pomoct. Rána v hrudi měla podle deníku Bild hloubku pět centimetrů.

Giulia pocházela z italského města Venaria Reale. Původně se věnovala snowboardingu, stala se oblíbenou instruktorkou. Postupně ji ale uchvátil také surf, který se jí později stal osudným. Díky lásce k surfingu se dokonce přestěhovala na Bali a založila cestovní kancelář.

„Zemřela při tom, co milovala,“ sdílel svůj smutek na sociálních sítích její obchodní partner James. „Giulia byla mízou této společnosti a její nakažlivé nadšení pro surfování, sníh a život si bude pamatovat každý, kdo s ní přišel do styku,“ dodal zdrcený kolega. Úřady v Indonésii plánují převézt Manfriniho tělo lodí do přístavu Padang. Odtud by ostatky měly být odvezeny do Itálie.