Noční můra turistů v Coloradu: I s dětmi zůstali uvěznění v dole, jeden zemřel

Výtah ve čtvrtek odpoledne místního času (večer SELČ) sjížděl do hloubi dolu Mollie Kathleen poblíž města Cripple Creek asi 100 kilometrů jižně od Denveru. Nespecifikovanou mechanickou závadu měl přibližně 150 metrů pod zemí, čímž podle místního šerifa Jasona Mikesella „vážně ohrozil účastníky“ turistické výpravy. Jeden člověk ze 12, kteří byli v tu chvíli ve výtahu, nehodu nepřežil. Příčinu úmrtí úřady nesdělily.

Turisty z výtahu se podle úřadů podařilo vyprostit poměrně rychle. Dalších 12 lidí však uvízlo ve třísetmetrové hloubce při teplotě deset stupňů Celsia. Podle šerifa měli dostatek tekutin a stálé spojení se záchranáři na povrchu, kde se technici a další experti snažili výtah zprovoznit. Pro případ, že by se to nepodařilo, připravovali variantu, že turisty z hloubi vytáhnou lanem, to však nebylo třeba. Opraveným výtahem je nakonec vyvezli ve skupinkách po čtyřech.