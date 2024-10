Harrachov byl bez proudu: Zloděj vyraboval trafostanici, elektrický výboj přežil zázrakem

Za výpadkem proudu, který postihl v pondělí téměř celý Harrachov na Jablonecku, je zloděj mědi. Vloupal se do trafostanice a začal vykrádat transformátory. Stát při něm museli všichni svatí, při odpojení vysokého napětí si užil zblízka mohutný výboj. Po nenechavci, který mohl utrpět popáleniny, pátrá policie.

Poté, co se většina harrachovských domácností ocitla bez proudu, vyrazili pracovníci ČEZ k tamní trafostanici zkontrolovat, co se děje. Záhy zjistili, že do rozvodny vysokého napětí se vloupal zloděj. Spadeno měl na dva odstavené transformátory. „Z nich začal postupně vykrádat jejich měděné součásti včetně chladicího oleje,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Pak ho napadlo něco, na co zaručeně do smrti nezapomene. Vzal za páku a odpojil v objektu vysoké napětí. „Sami pracovníci ČEZ k tomuto úkonu přistupují s respektem a výhradně jen v ohnivzdorných oblecích, přilbách s celoobličejovým štítem a v rukavicích se schopností ochránit je před napětím 40 000 V,“ popsala Baláková. Zloděj nejspíše obdobným vybavením nedisponoval.

Z trafostanice ale očividně zmizel po svých, což se rovná zázraku. Všichni si to vysvětlují tím, že v rozhodném okamžiku stál na dielektrickém koberci. „ V každém případě byl svědkem ohromujícího výboje a zvukového efektu podobnému výbuchu,“ doplnila Baláková.

Zloděje bez pudu sebezáchovy teď policisté hledají. „Mohla mu na nevšední zážitek z pozorování elektrického výboje zůstat památka v podobě popálenin,“ dodala mluvčí. Nenechavec má na krku krádež a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Škodu policisté teprve vyčíslují. Jisté je, že nebude zanedbatelná.