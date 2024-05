Sedm let za vraždu kvůli záškoláctví: Kluka, který měl ubodat dědu, poslal soud do basy

Krajský soud v Liberci uložil mladistvému, který byl obžalován z vraždy a z pokusu o ni, trest sedm let vězení. Čtvrteční verdikt soudu není pravomocný.

Soud se zabýval násilným trestným činem mladistvého, který podle dřívějších informací od policie spáchal loni v listopadu na Jablonecku.

„Provinění se měl dopustit nožem, kterým na podzim minulého roku napadl dva své příbuzné, a to při konfliktu v rámci rodiny ohledně školních absencí. Při čtvrtečním hlavním líčení obžalovaný uznal vinu a náš soud mu za to uložil trest nepodmíněného odnětí svobody v délce trvání sedm let," uvedla mluvčí libereckého krajského soudu Karolína Francová.

S ohledem na věk pachatele bylo čtvrteční soudní jednání včetně vyhlášení rozsudku neveřejné. Mladík skončil po krvavém činu ve vazbě, teď ho čeká vězení. „Co jsem slyšela, tak se dva kluci poprali, jeden toho druhého pobodal a pak utekl,“ řekla loni obyvatelka domu z ulice, kde se tragická událost stala. Podle obžaloby ale chlapec pobodal dva příbuzné. Obětí, která napadení nepřežila, měl být dědeček obžalovaného hocha.