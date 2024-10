Znásilňoval a mučil psy: Exmanželka slavného zoologa promluvila o jeho zvrácenostech

Brittona policie obvinila z 63 přečinů, mezi které patřil pohlavní styk se zvířetem, týrání zvířat nebo držení dětské pornografie. Vyšetřovatelé ho zatkli už před dvěma lety, ale až nyní se jim podařilo dostat ho na deset let za mříže. Na jeho pozemku našli záznamy o týrání a znásilňování více než čtyřiceti různých psů, které pocházeli z posledních osmnácti měsíců. Britton měl prý záběry ze svých zvrácených videí nahrávat i na internet.

Jeho bývalá manželka Erin nebyla zrovna doma, když jejího tehdejšího muže zatkla policie. „Když mi řekli, že je obviněný ze znásilnění zvířete, nemohla jsem tomu dlouho uvěřit. Bylo to šokující a já byla naprosto znechucená. Nedokázala jsem v tu chvíli ani mluvit,“ řekla deníku Daily Mail. Adam skončil ve vazbě, kde setrval až do svého rozsudku letos v srpnu. Během toho ale zůstával v kontaktu se svou ženou. Tu požádal, jestli by mu mohla poslat knihy o množení psů. „Píše mi o tom, jak kdyby mohl pokračovat ve svých fantaziích i z vězení a to mě opravdu štve,“ řekla.

Vůbec ničeho si u manžela nevšimla

Pár se již rozvedl, ale odloučený byl dlouho předtím. V jedné posteli už nespali několik let. Takto šokující zjištění o svém bývalém partnerovi však Erin stejně značně šokovalo. „Nedokážu pochopit, jak někdo může být tak zkažený, tak zlý. Zničil mi život,“ řekla. Podle vyšetřovatelů se svým nechutným zálibám věnoval ve chvílích, kdy jeho žena nebyla doma. „To je to, co mi nejvíc vrtá hlavou, jak jsem si toho mohla nevšimnout. Co mi ušlo? Snažím se teď vzpomínat na poslední roky, jestli si nevzpomenu na nějaký detail, ale není nic,“ posteskla si.

„Je to psychopat. Jsem naštvaná a smutná z toho, že jsem nemohla nic udělat,“ řekla Erin, která se také živí jako zooložka a ochránkyně zvířat. „Dodalo mi to ale spoustu energie a vzteku, se kterými hodlám udělat něco, co má opravdu význam, chránit zvířata,“ dodala.

Britton se před soudem přiznal. O videa se dělil na sociálních sítích se šifrováním a o svých videích se nadšeně vypisoval s přáteli s podobným vkusem. Vymlouvá se na to, že nikdy nebyl sexuálně přitahován k lidem, ale styděl se si říct o odbornou pomoc. Soudu dal dokonce ručně psaný omluvný dopis. „Beru na sebe plnou zodpovědnost za ponižující zločiny, které jsem na psech vykonával. Hluboce lituji bolesti a traumatu, které jsem způsobil nejen zvířatům, ale i svým nejbližším,“ stálo v něm.

Soud mimo desetiletý pobyt za mřížemi Brittonovi udělil doživotní zákaz vlastnění mazlíčků.