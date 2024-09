Opilý svatebčan zmizel z veselky a sedl za volant: Dvakrát boural a nadýchal 2,5 promile

V sobotu se jednasedmdesátiletý senior v Hradci Králové zúčastnil svatby, na které se posilnil několika panáky tvrdého alkoholu a pivy. Poté ale usedl do auta a z veselky zmizel. V centru města poté krátce před osmou večer nejprve narazil do stojícího vozu na semaforech a ujel. Následně boural znovu, když narazil o několik stovek metrů dál do svodidel a přejel do protisměru. Přivolaná policejní hlídka seniorovi naměřila 2,5 promile. Za jízdu v opilosti muži hrozí až tři roky za mřížemi.