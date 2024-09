Rodinná tragédie v Hostinném je zatím záhadou: Mrtvá máma s dcerkou měly být v bytě několik dní?

Sousedé se do bytu vydali poté, co několik dní nikoho z rodiny neviděli. To jim přišlo podivné. Uvnitř je čekalo děsivé odhalení. Mrtvá matka s dcerou a potácející se otec. Muž skončil v nemocnici, viditelná zranění neměl.

Co se v bytě odehrálo je zatím záhadou. „Nezjistili jsme žádné podezřelé okolnosti., které by nasvědčovaly tomu, že došlo k násilnému trestnému činu. Nicméně v současné době čekáme na výsledky soudní pitvy, která potvrdí nebo vyvrátí cizí zavinění,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Podle CNN Prima NEWS mohly být máma s holčičkou mrtvé již několik dnů. Otec přitom byl s nimi v bytě. Sousedé spekulují o možné otravě. Už v pátek na základě informací od záchranky místo prověřovali hasiči kvůli možnému úniku plynu. Žádný ale nezaznamenali.

Lidem z okolí podivná smrt jejich sousedů nedá spát. Ve hře je tak například i otrava jídlem, alkoholem, u holčičky i dehydratace. Výsledky soudní pitvy má mít policie v pondělí.