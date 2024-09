Na Karlovarsku spadl strom na jedoucí auto: Do zasahujících hasičů pak naboural osobák

K sobotní nehodě u Stráže nad Ohří, kde na silnici I/13 spadl strom, se přidala další komplikace. Řidič osobního auta, které se připojilo ke koloně za místem nehody, narazil do zásahové cisterny hasičů a policejního vozidla a zranil dva hasiče.

Sobotní odpoledne přineslo na silnici I/13 u Stráže nad Ohří hned několik nepříjemných překvapení. K již tak komplikované situaci způsobené spadlým stromem se přidala další nehoda.

Strom spadl na projíždějící automobil a následně zablokoval silnici v obou směrech. Způsobenou kolonu chtěl zřejmě objet řidič osobního vozu, které se v jednu chvíli vyřítilo směrem do zásahové skupiny hasičů a policistů zajišťujících místo nehody. Muž nejspíše nerespektoval dopravní značení a nedostatečně sledoval situaci na silnici. Narazil do zadní části zásahové cisterny hasičů ze stanice Ostrov a následně do policejního vozidla. Oba vozy měli zapnuté výstražné majáky.

Hasiči Karlovarského kraje na svém Facebooku uvedli, že při srážce s cisternou došlo také ke střetu s jedním z hasičů, který utrpěl lehké zranění na noze. Dalšímu hasiči se na poslední chvíli podařilo uskočit, ale i tak utrpěl lehké zranění na ruce. Oba byli ošetřeni na místě posádkou záchranné služby.

Příčiny nehody jsou nyní předmětem policejního vyšetřování. Policisté budou zjišťovat, zda řidič osobního vozidla jel příliš rychle, nebo zda nebyl pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.