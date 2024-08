Osmnáctiletý řidič ve Zlíně prosvištěl předzahrádkou: Vůz skončil na zídce, škoda činí 1,4 milionu!

Profesionální hasiči ze stanic Otrokovice a Zlín zasahovali u nahlášené dopravní nehody s vyproštěním osob v místní části Lhotka ve Zlíně. Osmnáctiletký řidič osobního vozidla narazil do domovní zídky. Ještě předtím stačil vozidlem „pročesat“ záhony na zahrádce.

„Osmnáctiletý řidič vozidla BMW dostal při průjezdu zatáčkou v obci Lhotka smyk, přejel do protisměru a přes obrubník na trávu, kde narazil do stromu, do květináčů a zídky a následně do zaparkovaného vozidla Mercedes,“ uvedla pro Blesk tisková mluvčí KŘP Zlínského kraje Monika Kozumplíková.

Střepy z vozidla poškodily i fasádu rodinného domu a další zaparkovaný Mercedes.

Škoda v hodnotě 1,4 milionu korun!

„Po příjezdu na místo hasiči průzkumem zjistili, že osoby se již nenacházejí ve vozidle a jsou v péči zdravotnické záchranné služby. U havarovaného vozidla tak hasiči provedli protipožární opatření a unikající provozní kapaliny zasypali sorbentem,“ napsal na sociálních sítích i HZS Zlínského kraje.

Po úklidu hasiči předali místo nehody policistům a vrátili se na své stanice. Jak komentuje mluvčí Kozumplíková, dechová zkouška byla u řidiče negativní. Mladý řidič i jeho spolujezdec vyvázli z havárie bez zranění. Škoda, kterou svým jednáním nezkušený mladík způsobil, činí 1 410 000 korun.