Dramatická záchrana v Beskydech: Vrtulník u zraněné cyklistky nemohl přistát

V neděli 25. srpna zasahovali záchranáři v Beskydech u zraněné cyklistky. Žena utrpěla vážnější zranění při pádu z kola v hustém lese pod vrcholem Velký Lipový. Kvůli neprůchodnému terénu byl k ní vysazen lékař přímo z vrtulníku. Po ošetření byla žena vytažena do vzduchu a transportována do nemocnice.

Záchranná akce byla komplikována obtížně přístupným místem nehody. Hustý les a členitý terén znesnadňovaly přístup ke zraněné ženě a na místě nebylo možné přistát. Letečtí záchranáři proto využili speciálního vybavení, aby mohli lékaře bezpečně vysadit přímo na místo události.

Díky rychlému zásahu záchranářů a jejich odbornosti se podařilo poskytnout zraněné cyklistce, která si při pádu poranila obě ruce, první pomoc ještě na místě nehody. Následný transport do nemocnice vrtulníkem zajistil, že se dostala do odborné péče co nejdříve.

Cyklisté by měli vždy dbát zvýšené opatrnosti a volit trasy odpovídající jejich zkušenostem. Důležité je také mít s sebou základní vybavení pro případ úrazu a informovat někoho o své trase.