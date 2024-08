Hrůza v dovolenkovém ráji: Turistu v Řecku kousl pavouk, umíral v nesnesitelné agónii!

Tragický konec dovolené čekal na osmačtyřicetiletého muže v řeckém městě Pyrgos. Toho měl totiž kousnout pavouk. O tragédii informoval server Star.gr.

Bolest v noze nabírala na síle a turista proto zamířil k ortopedovi. Lékař jej okamžitě poslal do nemocnice. Stav pacienta se přesto zhoršoval. „Zatímco ze začátku to nevypadalo, že by šlo o něco závažného, po 72 hodinách došlo k výraznému zhoršení stavu. Byli jsme v šoku,” uvedla ředitelka nemocnice v Pyrgos Angeliki Sarantopoulou.

I přes veškerou snahu lékařů turista v kritickém stavu nakonec zemřel. Podle arachnologa Theodorose Stathakise z výzkumného centra Benaki Phytopathological Institute v Řecku za kousnutím stál jedovatý koutník. Tento druh pavouka je v oblasti poměrně rozšířený. Narozdíl od známé „černé vdovy” se vyskytuje zejména ve sklepech či starých budovách.

Jak arachnolog dále komentuje, příznaky kousnutí koutníkem připomínají gangrénu. Do tří dnů kousnutému zarudne kůže, následuje otok a puchýře. Může se přidat i horečka či zvracení.