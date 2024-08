Turisté ruší zájezdy do Turecka: Kontroverzní nový zákon se dovolenkářům nelíbí!

Do Turecka zamíří pravidelně každý rok miliony turistů z celého světa. Čísla letošní sezóny by však mohla být o poznání nižší a to kvůli kontroverznímu novému zákonu, kterým se vláda chce postarat o situaci s toulavými psy v zemi. Podle mnohých je však zákon zbytečně tvrdý a nechtějí kvůli němu do země jezdit.