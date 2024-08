Taxikář úmyslně najížděl do žen v centru města: Dvě z obětí skončily v nemocnici!

V centru Kolína nad Rýnem v pondělí večer záměrně najížděl do žen řidič taxislužby. Čtyřiačtyřicetiletý řidič pod vlivem návykových látek vjel do dvojice žen ve věku 22 a 23 let. Krátce nato se pokusil najet do několika dalších. Dvě z obětí skončily s vážným poraněním v nemocnici.

Řidič taxislužby v pondělí večer záměrně najížděl do žen v centru Kolína nad Rýnem. Dvě ženy utrpěly vážná zranění a jsou v nemocnici, další dvě jsou zraněny lehce, uvedla policie v tiskové zprávě. Stejný vůz nedlouho předtím v Essenu srazil další ženu, která je v ohrožení života. Jestli ho řídil tentýž muž, který byl zřejmě pod vlivem drog, zatím policie nepotvrdila.

Čtyřiačtyřicetiletý řidič ze západoněmeckého města Velbert vjel podle svědků krátce po 22:00 v centru čtvrtého nejlidnatějšího německého města čelně do dvojice žen ve věku 22 a 23 let. Krátce poté se pokusil najet do tří dalších. Jedné se podařilo uskočit, ale další dvě ve věku 25 a 27 let zasáhl. Ženy ve věku 22 a 27 let jsou zraněny těžce.

Muže, který nedaleko od míst činů svůj vůz opustil, se do příjezdu policie podařilo zadržet číšníkovi, který také utrpěl lehké zranění. Řidiče, který byl zřejmě pod vlivem kokainu a marihuany, po zadržení lékař poslal na psychiatrickou kliniku.

Už kolem 21:00 stejný vůz těžce zranil 50letou chodkyni v nedalekém Essenu. I tento případ nyní vyšetřuje policie.