Otřesný mord seniorky v Libišanech: Vrah ji polil kyselinou a vrazil do hlavy vrtačku! Ve vězení stráví 25 let

Za trýznivou vraždu seniorky v Libišanech na Pardubicku v úterý odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil muži výjimečný trest 25 let vězení. Jeho partnerce, která byla zároveň dcerou oběti, trest výrazně snížil na čtyři roky vězení. Místo podílu na vraždě ji odsoudil za nadržování. Úterní rozhodnutí je pravomocné. Obžalovaná za vraha označila svého partnera, tvrdí, že se na smrti své matky aktivně nepodílela. Muž vraždu popírá, uvedl, že seniorku našel již mrtvou.

Obžaloba tvrdila, že dvojice do domu ženy přijela 30. listopadu 2022, podle státního zástupce seniorce tloukli partneři hlavou o zem, potom ji opakovaně udeřili skleněnou vázou a nakonec jí obžalovaný způsobil vrtačkou několik ran na hlavě a na krku. Podle znalců žena před smrtí zažívala mučivé útrapy.

Původně byla dvojice odsouzena za vraždu, pardubický krajský soud muži uložil trest 25 let, ženě 17 let vězení. Zatímco u muže v úterý soud trest potvrdil, u ženy se rozhodl verdikt změnit. Podle předsedy odvolacího senátu Martina Zelenky z důkazů jednoznačně nevyplývá, že by se žena na útoku podílela. Muži ale podle soudu pomáhala, aby unikl trestnímu stíhání.

Pár se totiž podle rozsudku na místo činu několikrát vrátil, aby po sobě zakryl stopy. Tělo zavražděné ženy například muž polil kyselinou, aby ztížil odhalení. Policii dvojice oznámila údajný nález těla až za několik dní.

Obžalovaná žena u pardubického krajského soudu uvedla, že se s matkou pohádala kvůli tomu, že potratila. Matka ji prý chtěla udeřit, v tu chvíli jí ale muž zachytil ruku, strhnul na podlahu a napadl. Žena vypověděla, že muž se pak natáhl pro vedle stojící vázu a několikrát udeřil její matku do hlavy. Dcera se snažila vázu zachytit, ta spadla na zem, rozbila se a ona se pořezala o střepy.

Protože jí tekla silně krev, šla se prý ošetřit do koupelny, kde se pokoušela krvácení zastavit. Mezitím slyšela z pracovny, kde se zápas odehrával, zvuk vrtačky, vypověděla. Když se vrátila, muž jí prý řekl, že do matky vrtal, aby čin kamufloval jako vraždu z nenávisti.

Muž to odmítl. Uvedl, že v daný večer se seniorkou pouze probírali opravy, které je nutné udělat v domě. V dalších dvou dnech byl prý s partnerkou v Praze a do domu seniorky se vrátili až 3. prosince, kdy ji našli mrtvou a věc nahlásili policii.

Muž byl kromě vraždy odsouzený i za nedovolené ozbrojování. Policie v jeho prostorách našla několik střelných zbraní a jejich součástí a množství munice. Obžalovaný tvrdil, že patřily někomu jinému, kdo je měl u něj pouze uskladněné.