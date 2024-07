Imám z Karlovarska si předpověděl smrt v base: Vězeňská služba promluvila o úmrtí odsouzeného tyrana!

Měl si odsedět 4,5 roku za týrání manželky a dětí. Jordánec Sadám H. (†50) zemřel krátce po pravomocném verdiktu, který ho zbavil svobody. Muslimský duchovní a učitel koránu snášel vězení špatně, stěžoval si na šikanu a byl přesvědčený, že za mřížemi nepřežije. Vězeňská služba ale vyloučila, že by smrt Sadáma H. byla způsobena cizím zaviněním.

Podle Vladimíry Tošnarové z kanceláře generálního ředitele Vězeňské služby nespáchal muslimský duchovní sebevraždu. „K úmrtí odsouzeného došlo během jeho pobytu ve vězeňské nemocnici v Praze na Pankráci. V tomto případě neevidujeme podezření na cizí zavinění,“ dodala pro server Novinky.cz Tošnarová.

Konkrétní důvod imámovy smrti, zda šlo o nemoc, či například úraz, ale nesdělila. Tyto informace může vězeňská služba podat jen osobám blízkým. Podle advokáta Sadáma H. měl ale jeho klient z basy strach. „Psychicky to špatně snášel, ale nečekal jsem, že skutečně zemře,“ uvedl pro Novinky.cz advokát Pavel Rusev.

Stížnosti na šikanu

Imám si mu na podmínky za katrem stěžoval už při pobytu ve vazbě, kde skončil v září 2022. Za mřížemi zhubl během několika měsíců přes 30 kilogramů a kritizoval údajně nedostatečnou zdravotní péči.

„Pro svůj vzhled, barvu pleti, náboženské vyznání a komunikační problémy je terčem šikany ze strany spoluvězňů, ale i dozorců. Každý den musí snášet rasistické a vulgární nadávky,“ napsal tehdy advokát soudu.

Bití i urážky

Imám podle verdiktu Krajského soudu v Plzni déle než 10 let trýznil českou manželku a nezletilé děti. „Urážel ji nadávkami, že je špína, odpad či kráva. Ženu také bil tyčí přes ruce a nohy, svazoval nebo tahal za vlasy. Dále jí zakazoval, aby mu mluvila do výchovy jejich dětí,“ uvedla obžaloba.

Čtyři děti trestal za drobné prohřešky výpraskem vařečkou nebo je svazoval do kozelce. Pláč tyrana neobměkčil. „Syna a dceru bil tři dny po sobě do všech částí těla, přičemž je nutil za trest stát na jedné noze u zdi s rukama nad hlavou,“ popisovala obžaloba nepochopitelné chování muže.

Litoval sám sebe

Ten své jednání omlouval vírou a zvyklostmi ve své rodné zemi. Z dětí prý chtěl vychovat slušné lidi. Soud jeho chování ale popsal jako naprosto neakceptovatelné. „Pokud žil v České republice, bylo jeho povinností dodržovat zákony této země. Dopustil se týrání vůči pěti osobám, a to po dlouhou dobu. V případě manželky to trvalo více než 10 let a v případě dětí přes šest let,“ uvedla předsedkyně senátu s tím, že lítost muž projevoval pouze nad sebou.

Imámova manželka, která přijala krátce před sňatkem v roce 2012 islám, prý spoléhala na to, že její muž ví, co je podle víry správné. Své strádání tak zlehčovala, že by od tyrana nejspíše sama od sebe neodešla. Tolerovala dokonce, když si přivedl druhou ženu. Nesnesla už ale, když si začala dávat za vinu, že není schopna dostatečně ochránit své děti.