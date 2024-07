Bleskové povodně na východě republiky: Paní Boženu (91) zachraňovali oknem!

Ve Zlínském kraji řešili hasiči 320 událostí, v Olomouckém 260. Čerpali vodu ze sklepů, lagun, likvidovali popadané stromy. Místní smutní i v obci Šišma na Přerovsku. Už minulý pátek se tudy provalila velká voda rozbouřeného potoka Šišemka, která s sebou táhla i auta. Jen si obyvatelé trochu poklidili, vyplavila je voda v neděli znovu. Naštěstí ne v takové míře jako poprvé.

Seniorku (91) zachraňovali oknem!

„I když se mračilo a bylo černo, brala jsem to tak nějak normálně,“ vzpomínala paní Božena. Ještě okolo nedělní 19. hodiny telefonovala se synem a vše bylo v pořádku. „Pak to ale začalo, asi za čtvrt hodiny se valila voda odevšad. Byla jsem sama. Volala jsem sousedce, ale cesty už neexistovaly, byla to řeka,“ říká. Situace se zhoršovala každou vteřinou, v nízké chalupě začala hladina dosahovat k oknům. „Dcera naštěstí volala starostovi, který sehnal čtyři chlapy. Museli mě tahat oknem. Bylo to drama. Už nejsem tak obratná a do okna jsem nemohla vylézt,“ dodala se slzami v očích. Zachránci ji zavedli do bezpečí a dcera pro ni přijela, jakmile voda trochu opadla. V Rackové mohl za záplavy především místní potok. „Voda se prohnala 40 domy. Vážím si solidarity lidí. Kdo může, pomáhá,“ sdělil starosta Jaroslav Kaňa (42).

Místo dovolené úklid

Jen rok uplynul od stěhování Zuzany Kopecké (35) s přítelem Petrem do domku v Rackové. „Najednou zničehonic 25 cm vody a blátíčko úplně všude. V těchto dnech jsme měli odjíždět na dovolenou do Polska. Místo toho budeme uklízet. Chceme ale moc poděkovat spoluobčanům, jak nám pomáhají. Jsou to zlatí lidé,“ dodává vděčně Zuzana.

Laguna v ulicích

V Sazovicích na Zlínsku museli hasiči evakuovat z domů 11 osob. Voda zaplavila ulici a zůstala tam stát. „Bylo to rychlé. Najednou se dům ocitl ve vodě a pořád stoupala. Snažila jsem se vynést věci do patra. Hasiči mě zachraňovali přes balkon. Pod ním byla loďka a v ní mě odvezli,“ kroutila hlavou Táňa Popova (52) a dodala: „Vůbec nevím, jak se toho bahýnka zbavím. Ten úklid si nedovedu představit.“

Přívalové deště a intenzivní bouřky se valí Českem. Stále hrozí lokální povodně! Sledujte radar Blesku

Počasí se uklidní

Po tropech a divokých bouřkách přichází konečně zklidnění. Kolem tlakové níže nad Skandinávií proudí do střední Evropy chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu. Denní teploty se budou pohybovat okolo dvaceti stupňů a místo přívalových dešťů a bouřek čekají meteorologové jen občasné přeháňky. Oteplí se ke konci týdne a o víkendu by mohla opět padnout tropická třicítka. V příštím týdnu ale modely předpokládají další ochlazení.