Toto jsou oběti nehody u Nových Zámků: Zahynul sympatický mladík Alex

Alex (†23), Helena (†63), Martin (†45), Iveta (†64), Alžběta (†60) a Dárius (†28) už bohužel domů do obce Semerovo z nedalekých Nových Zámků nikdy nedojeli. Všichni totiž cestovali autobusem, který se na železničním přejezdu na jihu Slovenska střetl s projíždějícím vlakem. Sedmou obětí je žena ze Dvorů nad Žitavou, kterou se zatím nepodařilo identifikovat.

Starosta Semerovo Peter Čelko se o hrůzné události dozvěděl ze sociálních sítí. Neváhal a okamžitě vyrazil na místo se na vlastní oči přesvědčit. „Bohužel, potvrdilo se, že šest občanů naší obce tragicky zahynulo,“ řekl Čelko. „Od doby, co se píše kronika naší obce, nezažilo Semerovo takovou tragédii,“ dodal ještě smutně. Také zmínil, že úřady požádaly rodinné příslušníky obětí o pomoc s identifikací těl.

Mezi oběťmi neštěstí z obce Semerovo je již zmíněný mladík Alex, který se z Nových Zámků vracel domů nebo matka Alžběta a její syn Dárius. „Ještě včera se chystali sbírat meruňky. Na zahradě jim zůstala jen vědra, která si připravili,“ vypověděla sousedka, která oba z nich osobně znala.

Příčiny děsivé čtvrteční nehody se stále vyšetřují. Slovenský ministr dopravy Jozef Ráž prohlásil, že by se mohlo jednat o lidský faktor. Svědek nehody Michal Bilý však upozornil, že takové prohlášení může i uškodit. „Ministr dopravy řekl, že selhal lidský faktor. Chápu, že lidský faktor znamená personál železnice, který si nevšiml, že vlak je na špatné koleji. Ale je to velmi nešťastná formulace, protože to zní, jako že chybu udělal řidič autobusu. A neudělal,“ píše ve statusu na facebooku.

Slovenská policie začala v dané věci trestní stíhání za zločin všeobecného ohrožení v souběhu s přečiny usmrcení a ublížení na zdraví.