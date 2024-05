Krvavý útok u jezera: Mladou pejskařku pořezal rybář v obličeji

Mladá zdravotnice skončila v nemocnici. „Dvě hodiny mě šili v Univerzitní nemocnici Bratislava v Ružinově,“ popsala napadená. Poděkovala také ženě, která jí po útoku pomohla.

Zraněná popsala i co se u vody dělo. „Jen jsem házela do vody klacek, který pak lovil pes na vodítku. Nikdy nejsou na volno. Jsem ráda, že psi jsou v pořádku a odnesla jsem to jen já. Slyšela jsem za sebou: co plašíte ryby, a už jsem dostala láhví do obličeje,“ uvedla podle serveru noviny.sk záchranářka.

Na sociální síti se objevila výzva na případné svědky útoku. „Muž s kumpánem napadl na Štrkovce více údery skleněnou láhví mladší ženu, která skončila s vícečetnými zraněními v nemocnici. Jedná se o dva muže středního věku, nejspíše rybáře,“ popsala Simona. Po agresorech pátrají i policisté.