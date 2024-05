Řidičce se po nehodě nedostávalo dechu: Nakonec se přemohla a foukla tři promile

Projet kruhovým objezdem se nepodařilo řidičce (29) superbu v Pardubicích. Vzala to přes vyvýšený ostrůvek a pak ještě nabourala další auto. Po nehodě se policisté obávali, že má zdravotní problémy. Žena tvrdila, že alkohol nepila, ale dechovou zkoušku nezvládala. Nakonec se vybičovala a foukla téměř tři promile.

Alkoholem notně upravená řidička se vydala do odpolední dopravní špičky. Stopku jí záhy vystavil kruhový objezd. „S vozidlem vyjela vpravo přes vyvýšený ostrůvek, přes který přejela do pravého jízdního pruhu, a tam narazila do vozidla začky Škoda Fabia stojícího před křižovatkou,“ popsala policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Video Řidička v Pardubicích bourala na kruhovém objezdu, nadýchala skoro tři promile. - PČR Video se připravuje ...

Ženě za volantem se podařilo auto zkrotit až u trafostanice trolejového vedení. Kolem místa v té době náhodou projížděla policejní hlídka. Strážci zákona dali oběma účastníkům nehody dýchnout. A nastal problém.

„Řidička měla opakovaně problémy dechové zkoušky dokončit. Policistům uvedla, že žádný alkohol před jízdou nepila, proto měli obavy o její zdravotní stav. Jeden z kolegů se řidičky dotazoval, zda se cítí dobře,“ popsala situaci u nehody Muzikantová. Záhy se ukázalo, proč se ženě nedostává dech.

„Za neúspěšnými pokusy nestály žádné zdravotní indispozice, ale téměř 3 promile alkoholu v dechu,“ uvedla mluvčí. To už dorazili dopravní policisté, kteří opilé další jízdu zakázali a na místě jí zadrželi řidičák. Ve zkráceném přípravném řízení hrozí ženě za ohrožení pod vlivem návykové látky až tři roky v base, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.