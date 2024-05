13hodinový lov na kočku: Hasiči v Týně nad Vltavou zachraňovali zvířecího Houdiniho z ventilace.

Plné ruce práce měli hasiči v Týně nad Vltavou v sobotu 4. května. Do ventilační šachty jednoho z bytových domů totiž spadla kočka. Vyděšené zvíře s hasiči nespolupracovalo a nedalo se ani uplatit žrádlem. Hasiči si nakonec poradili svépomocí a zvíře po téměř 13 hodinách zachránili před jistou smrtí.

O kočce, která uvízla ve 13 metrů hluboké šachtě byli hasiči informováni v sobotu ráno. Zvíře propadlo do 25 centimetrů široké roury digestoří ve 3. patře. „Kočku jsme se nejdříve snažili chytat do záclony, jestli se nezachytí drápkem. Kočka nespolupracovala, a proto jsme jí do roury zkusili spustit síť na odchytávání zvířat,“ uvedli na svém Facebooku jihočeští hasiči.

Kočka ale byla zřejmě totálně vyděšená a nenechala se nalákat do sítě ani na žrádlo či pamlsky. Hasičům nedokázali pomoci ani specialisté z řad hasičů z jaderné elektrárny Temelín či záchranné stanice zvířat z Hluboké nad Vltavou. Nakonec si ale poradili sami.

„Nakonec jsme si sami vyrobili jakýsi ‚chňapák‘ a postupně ho sešroubovávali na 13 metrů dlouhou násadu. Až tímto jedinečně vyrobeným prototypem ‚záchranné tyče‘ se nám kočku asi po hodině, když už se začalo stmívat, podařilo vytáhnout ven,“ popsali drama.

Po 12,5 hodinách náročné práce tak mohli kočku vrátit šťastné majitelce. Dodali ještě, že byla ještě jedna možnost, jak se ke zvířeti dostat. „Ještě byla možnost vybourat v přízemím bytě celou úplně novou kuchyň a dostat se ke kočce spodem. Ale s tím zcela pochopitelně nesouhlasil majitel kuchyně.“