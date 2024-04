Případ sebevraždy ukrajinské dívky (†14) z Tachovska: Dojemná slova policie!

V úterý odpoledne odešla čtrnáctiletá dívka z Ukrajiny ze svého bydliště na Tachovsku. I když po ní policie intenzivně pátrala, případ bohužel neměl dobrý konec. Dívčino tělo bez známek života objevili ve čtvrtek kriminalisté.

„Nepřinášíme dobré zprávy. Dívku, po které jsme pátrali jako po dítěti v ohrožení, jsme bohužel nalezli bez známek života. S největší pravděpodobností se rozhodla ukončit svůj život. I přes tento smutný konec vám děkujeme za sdílení,“ napsala ve čtvrtek na sociální síti policie.

K případům, kdy se mladiství lidé rozhodnou svá životní trápení vyřešit sáhnutím si na život, se policie vyjádřila o pár dní později. „Opravdu není ostuda mít problém. Není ostuda jej řešit, není ostuda se s ním někomu svěřit, není ostuda vyhledat pomoc a není ani ostuda být v péči odborníků. Jednoduše se není důvod stydět,“ apelují na často mladé lidi, kteří nevidí východisko policisté.

Podle nich i v případech, kde máme pocit, že už nemůžeme dál a nemáme sílu v životě pokračovat, je tu vždy nějaká cesta, jak se z nepříjemností dostat ven, i když nemusí být na první pohled vidět.

„Pokud ji nevidíte vy, uvidí ji někdo jiný - váš nejbližší, kamarád, spolužák, příbuzný, kolega z práce, odborník nebo možná i někdo úplně cizí. A bude na té cestě stát při vás a půjde po ní po vašem boku. Možná po ní půjdete zpočátku sami, ale půjdete a poznáte ještě spoustu nových lidí a zažije spoustu báječných chvil,“ vzkázala policie na sociální síti.

Podle ní je o svých problémech a trápeních nejlepší mluvit, svěřit se blízkým či na různých linkách důvěry. Policisté poprosili i veřejnost, aby měla oči otevřené a byla všímavá ke svému okolí. „Vyměňme alespoň tu a tam pohledy na obrazovky telefonů za pohledy do očí, poslouchejme víc to, co nám říkají naši nejbližší nebo přátelé místo toho, abychom poslouchali příspěvky na sítích. Dokáže to mnohé. Někdy zachránit i lidský život a to je přeci nejvíc,“ dodala policie.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.