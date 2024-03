Vražda ženy na Mělnicku: Podezřelý skončil ve vazbě

V pátek vyjížděli policisté do obce Kostelec nad Labem - Jiřice do bytu, kde byla nalezena žena bez známek života. „S ohledem na to, že její úmrtí policisté vyhodnotili jako podezřelé, celý případ si na místě převzali krajští kriminalisté a současně zadrželi podezřelou osobu, 39letého partnera ženy,“ popsal mluvčí.

Veškeré okolnosti případu kriminalisté dál prověřují. Podezřelého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí trest deset až 18 let.