Kruťas postřelil orla mořského: Vážně zraněný dravec podstoupil náročnou operaci

Orla se zlomeným křídlem našel druhou březnovou neděli v katastru Dobré Vody u Pacova na Pelhřimovsku myslivec. Viděl, že zraněný dravec na tom vůbec není dobře, a tak orel putoval do vlašimské záchranné stanice.

Veterinární vyšetření potvrdilo, že na největšího u nás žijícího dravce někdo střílel z brokovnice. „Předoperační rentgen odhalil brok zaseknutý v oblasti loketní kosti,“ uvedla Alena Konvalinová ze záchranné stanice pro volně žijící živočichy ve Vlašimi.

Viktor bojuje

Tam se nyní Viktor zotavuje. „Je přesunutý do venkovní voliéry, léky dostává do krmení, v úterý jej čeká kontrola u paní doktorky,“ popsala Alena Konvalinová. Ochránci doufají, že se dravec ze zranění vyléčí.

„Za nás to s ním vypadá docela dobře. Jestli ale bude moci být vypuštěný zpět do přírody, to zatím říci nedokážeme,“ dodala zvířecí záchranářka.

Případem se zabývají policisté z pelhřimovské hospodářské kriminálky. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat, po pachateli pátráme,“ potvrdila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Viník? Většinou neznámý

Jen v loňském roce pečovali v záchranných stanicích ochránci přírody o 43 postřelených volně žijících zvířat. „Od počátku letošního roku je orel již dvanáctým postřeleným ptákem, který bojuje o život v záchranné stanici,“ uvedli.

Zároveň ale dodali, že viníka se podaří dopadnout jen málokdy. „Natož aby byl exemplárně potrestán. Ti, co legálně chodí se střelnou zbraní po přírodě, o takových jedincích ve svých řadách dobře vědí, leč je z důvodů falešné kolegiality mezi sebou tolerují,“ zakončili smutně ochránci.