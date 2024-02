Zbytečná smrt na palubě airbusu: Muži z nosu a úst vytékala krev! Letadlo přesto vzlétlo

Letadlo společnosti Lufthansa letělo ve čtvrtek z Bangkoku do Mnichova. V letadle seděla i Karin Missfelderová, která pracuje jako zdravotní sestřička. Ještě předtím, než letadlo vzlétlo, si všimla třiašedesátiletého muže, který nevypadal dobře. Podle jejích slov se potil a zrychleně dýchal.

K muži podle Karin přistoupila i stevardka, která vypadala ustaraně a cestujícího se ptala, zdali mu není špatně. „Pak mu dali heřmánkový čaj, ale už plival krev do sáčku, který mu přidržovala jeho manželka,“ popsala děsivou scénu Karin pro britský deník Daily Star. Letadlo prý nakonec vzlétlo a to navzdory tomu, že se muži přitížilo.

„Stále plival krev do sáčku a nakonec mu z úst a nosu sršela krev. Byla to naprostá hrůza, všichni křičeli. Ten muž ztrácel litry krve,“ popsala Karin s tím, že i stěny byly od krve. Letušky prý okamžitě zahájily resuscitaci. „Trvalo to zhruba půl hodiny, ačkoliv už bylo jasné, že ten muž byl už dávno mrtvý,“ dodala. Letadlo se nakonec obrátilo a letělo zpátky do Bangkoku. U muže prý zasahoval i lékař, který byl čirou náhodou na palubě. Pomoci mu ale nedokázal.