Elena zemřela po pádu na vodním skútru: Vrtule jí roztrhla dělohu!

Při nehodě na vodním skútru tragicky zemřela Elena Spirjakovová (†49). Rodačka z ruské Samary se projížděla na vodním skútru se svým manželem Olegem (52), když se neudržela a spadla do vody. V tu chvíli však její manžel přidal na rychlosti a vrtule ji zasáhla do rozkroku. Žena utrpěla vážná zranění a ani přes veškeré snahy lékařů se ji nepodařilo zachránit.

Tragédie se odehrála v červenci 2023 na řece Samaře. Elena se na ní projížděla s manželem Olegem na vodním skútru, když došlo k obrovskému neštěstí. Při další zatáčce se žena na vodním skútru neudržela a spadla do vody a v tu chvíli její manžel „šlápl na plyn“, stojí podle informací britského deníku Daily Mail ve vyšetřovací zprávě s tím, že žena utrpěla „hydraulická zranění“.

Elenu podle informací britského deníku The Sun zasáhla vrtule vodního skútru do rozkroku, což údajně způsobilo rupturu dělohy. Žena byla ještě převezena do nemocnice, kde ale druhý den svým zraněním podlehla. Její manžel nyní čelí obžalobě z „usmrcení z nedbalosti“.