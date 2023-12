Jak ve zdraví přežít na silnicích konec roku? Pozor na počasí, alkohol a únavu

Tmavý prosinec vyžaduje, aby chodci pamatovali na svou viditelnost pro řidiče. Takže by měli do provozu vyrážet v pestře zbarveném oblečení s reflexními doplňky. Vždy, i ve městech. Nejen řidiči, ale i chodci musí pamatovat na kvalitní zimní obutí.

„Kdy jindy by se k sobě měli lidé chovat slušně a vstřícně než o vánočních i novoročních svátcích? A platí to i pro silniční provoz, kde se hraje o zdraví i životy. Silnice by tak měly být alespoň v závěru roku nejen bezpečným, ale také lidsky příjemným a pohodovým prostředím,“ uzavírá Roman Budský.