Řidič v Prostějově srazil motorkářku: Ženě zachránily život maturantky Kateřina a Michaela

K havárii došlo 8. září, studentky maturitního ročníku Kateřina (19) a Michaela (18) byly zrovna na cestě do školy. „Povídaly jsme si, když se najednou ozvala hlasitá rána. Znělo to, jako kdyby se roztříštilo sklo,” popsala Kateřina. Její kamarádka dodala, že řidička kus odletěla a najednou nastalo úplné ticho. Obě dvě proto přeběhly přes přechod a začaly pomáhat ženě, která zůstala bezvládně ležet na vozovce.

„Vůbec nereagovala na naše hlasy, jen na bolestivý podnět. Po chvíli přestala reagovat úplně, dokonce přestala dýchat,” uvedla Kateřina s tím, že následně zahájila srdeční masáž. Ta byla naštěstí úspěšná a motorkářka se po několika minutách probrala. Byla ale velmi vyděšená a to, že měla otevřenou zlomeninu stehenní kosti tomu nepomáhalo.

„Byla to vypjatá a velmi nepříjemná situace. Lidé se začali hromadit kolem nás, byli zvědaví. Někteří chtěli také pomoct, například za námi přišel pan doktor z gastroenterologie nebo lidé z nedaleké charity,” uvedly obě dívky s tím, že se ženu snažily až do příjezdu sanitky uklidňovat. Dodaly, že by se pokusily pomoci i kdyby nestudovaly zdravotnickou školu. Statečné teenagerky dostaly ocenění Gentleman silnic.



„Jednalo se o kritickou situaci, ve které se podobně jako Kateřina s Michaelou umí zachovat málokdo. Dívky se nenechaly ničím rozhodit a postupovaly naprosto profesionálně,“ pochválil studentky zástupce ředitele prostějovské policie Leoš Klučka.