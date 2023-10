Matka rok tajně používala kreditku svého přítele: Utratila přes 168 000 korun za fast food!

Čtyřiadvacetiletá Brittany Narbettová tajně používala rok údaje z platební karty svého přítele, který ji jednou nechal použít svou kartu k zaplacení objednávky. V průběhu roku zaplatila za 211 objednávek téměř 168 000 korun. Jednalo se hlavně o řetězce McDonald’s, Subway či Costa. Jen u McDonald’s mladá matka zaplatila přes 100 objednávek.

Když přítel zjistil, co se děje, kontaktoval policii. Během slyšení u norwichského magistrátního soudu se matka přiznala ke 14 podvodům: „Lituji toho, že se to stalo, samozřejmě, že lituji. Nic, co bych mohla říct, na tom nemůže nic změnit.“ Podle serveru Daily Mail Narbettová nejprve popírala, že by platební údaje používala úmyslně, prý šlo o nehodu.

Během soudu byla odsouzena ke dvaceti dnům nápravné činnosti a 12měsíčnímu programu léčby duševního zdraví. Bylo jí také nařízeno, aby oběti vrátila všechny peníze. „Jsem rád, že oběť dostane své peníze zpět prostřednictvím odškodnění, a doufám, že zavedená opatření zabrání Narbettové v opakování trestné činnosti“, dodává vedoucí norwichské policie Duncan Etchels.