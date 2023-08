Neštěstí na Děčínsku: Devět zraněných dětí po pádu z rozhledny!

K velkému neštěstí došlo ve čtvrtek krátce před 21:00 u Markvartic na Děčínsku. Po pádu z rozhledny Triangl se zranilo devět dětí. Dvě děti s podezřením na vážné zranění transportovaly vrtulníky do Prahy, dvě osoby se středně vážným zraněním byly převezeny do Ústí nad Labem. Další čtyři děti se středně vážným zraněním jsou v děčínské nemocnici. ČTK to řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník s tím, že o rozsahu zranění deváté osoby zatím nemá informace.