Ztratil se dvouletý Émile: Je možné, že ho slisoval stroj na seno

Émile zmizel v sobotu 8. července od rodinného domu ve vesnici Le Vernet, kde trávil dovolenou se svou rodinou. Naposledy byl spatřen dvěma sousedy v prázdné uličce někdy kolem čtvrt na šest večer. Na sobě měl žluté tričko, bílé šortky a turistické boty, uvedl deník Bild.

Od té doby po chlapci pátrají stovky lidí včetně dobrovolníků, policie i hasičů. Vyšetřovatelé si na pomoc přivezli vysoce citlivý detektor kovů. Tento armádní stroj je tak přesný, že by ve vysušené trávě dokázal najít i kovový knoflík o velikosti tří centimetrů.

Policie vyloučila útoky zvířat a v osadě prohledali již 20 domů. Neexistuje žádná konkrétní teorie o tom, co se chlapci mohlo stát. Obyvatelé se však obávají, že se chlapec zatoulal do vysoké trávy a skončil v zemědělském stroji. „Chlapec by se v tomto případě našel až na podzim, až budou farmáři krmit zvířata. Někdy v balících sena najdeme ostatky kolouchů,“ svěřil se jeden z obyvatelů vesnice.