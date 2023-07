Muž seděl neprávem 13 let v base za údajné utopení seniorky, nyní je konečně na svobodě

Soud v bavorském Mnichově v pátek zbavil obvinění a propustil muže, který strávil 13 let za mřížemi za vraždu, kterou nespáchal. Píše to agentura AP. Muž byl původně odsouzen za to, že utopil seniorku, o kterou se staral. Podle nových posudků se však zřejmě jednalo o nehodu.