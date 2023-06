Rány pěstí i o zeď: Cizinec měl v Broumově brutálně umlátit k smrti kamaráda

Policie obvinila čtyřicetiletého muže z těžkého ublížení na zdraví. O víkendu v Broumově na Náchodsku podle kriminalistů napadl svého známého, který na následky zranění zemřel. Obviněný cizinec je ve vazbě, v případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí až 16 let vězení.

Podle policie obviněný muž navštívil v sobotu svého o 12 let staršího známého a jeho partnerku v bytě, kde společně rekonstruovali koupelnu. Pili tvrdý alkohol, následně vypukla hádka mezi partnery a pak i mezi oběma muži, uvedla policejní mluvčí Eliška Pospíšilová.

Obviněný muž podle kriminalistů udeřil poškozeného pěstí do obličeje, srazil ho na zem, starší z mužů se udeřil hlavou o zeď. „Poté měl poškozeného silou vytlačit do jiné místnosti a opakovaně ho na pohovce dosud nezjištěným způsobem napadat do obličejové části,“ doplnila policistka.

Kriminalisté zjistili, že poté obviněný muž s partnerkou poškozeného z bytu odešli. Když se muž druhý den vrátil do bytu pro své nářadí, údajně v přítomnosti partnerky poškozeného našel napadeného v kuchyni mrtvého.