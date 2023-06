»Obrovská rána a otřesy!« Při havárii letounu zemřela rodina Trumpova štědrého dárce

Obrovská rána vyděsila v neděli obyvatele Washingtonu DC a jeho okolí. Americké stíhačky tam pronásledovaly soukromý letoun Cessna Citation, který narušil vzdušný prostor americké metropole. Při pronásledování letadla stíhačky způsobily sonický třesk. Letoun se později zřítil ve státě Virginia a při neštěstí zemřelo několik lidí. Mezi oběťmi byla i vnučka a dcera vlivných manželů Rumpelových. Rodina má vazby na exprezidenta Donalda Trumpa. Do jeho kampaně investovali miliony.

„Před pár minutami došlo ve Washingtonu DC k výbuchu. Zdá se, že to bylo slyšet ve velké části města,“ napsal na twitteru Hussein s tím, že nemá ponětí, co se stalo. „Nic takového jsem ještě nezažila. Myslela jsem, že poblíž došlo k výbuchu plynu,“ uvedla Erica. Mnoho dalších vyděšených lidí na sociálních sítích uvedlo, že v oblasti Washingtonu DC slyšeli hlasitou ránu a cítili otřesy.

Zdi se prý třásly dokonce v oblasti severní Virginie a Marylandu. Úřady později informovaly, že se jednalo o sonický třesk, který způsobily stíhačky F-16. Sonický třesk, kterému se někdy také říká aerodynamický třesk, vzniká například při překonání rychlosti zvuku.

Letělo kousek od Bílého domu

Stíhačky v neděli 4. června vzlétly kvůli malému letadlu, které narušilo vzdušný prostor v oblasti Washingtonu. Letadlo vzlétlo z letiště v Elizabethtonu v Tennessee a mířilo do New Yorku. Nicméně zničehonic na své cestě změnilo leteckou dráhu a ocitlo se v blízkosti Kapitolu Spojených států amerických a Bílého domu.

Podle informací britského deníku Daily Mail Cessna Citation byla pravděpodobně nastavena na autopilota a nereagovala na snahu úřadů navázat s ní kontakt. Letoun nakonec zničehonic začal prudce klesat k zemi a zřítil se v oblasti St. Mary's Wilderness ve Virginii. Zatím není jasné, co bylo příčinou tragédie.

Vlivná americká rodina

Letadlo patřilo společnosti Encore Motors of Melbourne Inc., již vlastní rodina Rumpelových. Při tragédii zahynuli čtyři lidé. John Rumpel (75) pro výše zmíněný deník potvrdil, že při nehodě zemřela dcera a vnučka. Děvčata ho prý byla navštívit v Severní Karolíně. Letadlo je mělo dopravit domů na Long Island. „Moje rodina je pryč. Moje dcera a vnučka,“ uvedla na sociální síti Barbara Rumpelová, podnikatelka a členka Národní asociace držitelů zbraní.

Rodina Rumpelových se angažuje i v politice. V roce 2020 přispěli neuvěřitelných 5,5 milionu Kč do kampaně exprezidenta Donalda Trumpa. Rovněž podporovali kandidáta do Senátu Herschela Walkera a kandidátku do Kongresu Lauru Loomerovou.

Již v minulosti čelili obrovské rodinné tragédii. Jejich dcera Virginia zemřela v pouhých devatenácti letech při potápění.