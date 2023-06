Další požár v Českém Švýcarsku! Pomohli pohotoví turisté a dobrovolník Kosťa se psím parťákem Rexem

Stoupající teploty lákají mnoho lidí do přírody. Někteří ale zapomínají, jak se v ní mají chovat. Ve čtvrtek odpoledne zpozorovali němečtí turisté poblíž Drážďanské vyhlídky na Děčínském Sněžníku plameny. Když přišli blíž, uviděli neuhašené ohniště.

Plameny se ve větru začaly rychle šířit a bylo potřeba jednat. Do boje s ohněm se kvapem přidal i dobrovolným strážce NP České Švýcarsko, pan Kosťa společně se svým čtyřnohým parťákem Rexem. Všichni společně nosili vodu od asi kilometr vzdálené chaty s občerstvením, aby zabránili rozšíření plamenů. V hašení takto pokračovali až do chvíle, kdy se na místo dostali hasiči a oheň kompletně neuhasili.

Jako mluvit do dubu

„Tentokrát to dobře dopadlo a náš strážce s obětavými turisty zabránili rozšíření ohně. Apelujeme i prosíme: nerozdělávejte v přírodě žádné ohně – ne vždy budou na blízku lidé, jako Kosťa a jeho noví přátelé z Německa,“ sdělil NP České Švýcarsko skrze příspěvek na sociální síti.

„Lidi dělají vše pro to, aby byly zakázané vstupy na taková hezká místa. Velké poděkování patří strážci i jeho novým přátelům,“ komentovala příspěvek Naděžda. „Lidé jsou opravdu nezodpovědní. Nerozdělávejte ohně, rozdělají ho. Nenechávejte dítě/psa v autě a nechají ho. To je jak mluvit do dubu,“ podělila se o svůj názor Jana.

V parku hořelo nedávno

V národním parku došlo k podobné situaci i před čtrnácti dny. 18. května začalo hořet na přístupové cestě k Pravčické bráně. Policisté, kteří byli na místě společně se strážcem národního parku jako první, započali hasební práce a provedli ihned na místě šetření k možné podezřelé osobě. Požár se podařilo zlikvidovat až druhého dne ráno.

Podle slov mluvčího NP České Švýcarsko Tomáše Salova byla za požárem skupina německých turistů, kteří do Čech přijeli slavit takzvaný Vatertag. „Koupili si dole ve Hřensku pyrotechniku, házeli ji po sobě a podařilo se jim tu hrabanku zapálit,“ sdělil mluvčí.

Němec nadýchal 1,6 promile

V souvislosti s požárem byl zadržen pětadvacetiletý Němec, který nadýchal 1,6 promile. Policie muže obvinila z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, turista je dle krajské policejní mluvčí Veroniky Hyšplerové stíhán na svobodě.

Jako obecné ohrožení vyšetřuje policie loňský požár v národním parku, který byl největší v historii České republiky, zasáhl přes 1000 hektarů. Likvidace požáru byla velmi náročná. Vystřídalo se u ní 6000 hasičů. V tomto případě zatím kriminalisté nikoho neobvinili. V parku hořelo také letos v dubnu, podle správců parku šlo o žhářské útoky. Požár poničil rozhlednu Vlčí hora v Krásné Lípě.