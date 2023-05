Soud potrestal vedoucího tábora Tomáše M.: Chlapec (†6) se utopil, když byl na pivu

Okresní soud v Liberci ve středu v případu utonulého chlapce na koupališti v Českém Dubu uznal vinným zástupce vedoucího dětského tábora, na němž šestileté dítě bylo. Devětatřicetiletému Tomáši M. soud uložil podmíněný trest dva roky se zkušební lhůtou na tři roky. Za usmrcení z nedbalosti mu hrozilo až šest let vězení.

Vedoucí Tomáš M. se středečního jednání nezúčastnil. V závěrečné řeči, kterou sepsal, vyjádřil lítost nad tím, co se stalo, a všem se omluvil. Svou vinu ale nevidí v rozsahu, v jakém ji prezentovala obžaloba. „Nesouhlasím s tím, co je mi kladeno za vinu v takovém rozsahu. Nezpůsobil sem to já jako osoba přímo. Nesouhlasím, že jsem obviněn pouze já,“ uvedl ve svém vyjádření.

Prarodičům utonulého chlapce, kteří byli jeho pěstouny, musí Tomáš M. vyplatit 1,4 milionu korun za duševní útrapy spojené se smrtí chlapce. Uhradit také musí VZP náhradu škody přes 274.000 korun a také úrok z prodlení. Verdikt nyní soudkyně odůvodňuje.

Tragická událost se stala 6. července 2020 odpoledne, kdy byl celý letní tábor neplánovaně na koupališti. Toho, že se dítě topí, si nikdo nevšiml. Bezvládného těla si podle svědeckých výpovědí všimly dříve dívky z jiného oddílu než lidé, kteří ho měli hlídat. I přes okamžité poskytnutí laické první pomoci a následnou intenzivní lékařskou resuscitaci chlapec druhý den v nemocnici zemřel.

V době neštěstí byl obžalovaný s dalšími lidmi u kiosku na pivu. Vedoucí v té době zastupoval hlavního vedoucí Libora S., který byl s jiným dítětem u lékaře. Sita byl i vedoucí oddílu, do kterého patřil chlapec.