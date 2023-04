Velikonoční tragédie: Sourozenci Emma a Erik nepřežili náraz do sloupu! Zemřela i kamarádka

Na sváteční víkend chtěli být sourozenci Erik a Emma ze slovenského Liptovského Mikuláše se svou rodinou. K té už bohužel nedojeli. Jejich auto mělo cestou domů těžkou havárii, kterou ani jeden ze sourozenců nepřežil. Ve voze byly další dvě dívky, jedna z nich také zemřela. Pětadvacetiletý Samuel pracoval v osudnou chvíli nedaleko místa nehody a popsal, jak co se stalo.

Krátce před nedělní půl čtvrtou ranní přijalo krajské operační středisko v Žilině volání o pomoc při dopravní nehodě v Liptovském Mikuláši. Ve vozidle, které ze zatím dosud nezjištěných příčin narazilo do sloupu v těsné blízkosti silnice, cestovali čtyři mladí Slováci ve věku od 19 do 22 let. Mezi nimi byli i sourozenci Erik a Emma.

Záchranáře na místo přivolal pětadvacetiletý Samuel, který byl shodou okolností nedaleko. „Krátce po třetí hodině jsem šel pro krávy a najednou jsem uslyšel hlasitý náraz,“ popsal pro slovenský deník Plus JEDEN DEŇ mladík, který pracuje v zemědělském družstvu nedaleko místa tragédie. Okamžitě přeskočil plot a běžel k místu, odkud náraz slyšel. V příkopu uviděl Volkswagen Golf přetočený na střechu a plný lidí. Okamžitě k autu vyběhl a snažil se zraněným cestujícím pomoc.

Dusil se krví a chrchlal

„Byla tam těla. Jeden z nich ležel u plotu na zahradě. Ztěžka dýchal, spíš už jen chrčel. Další mrtvá dívka ležela na cestě. V autě jsem viděl ještě jednu slečnu. Myslel jsem, že už je také mrtvá, ale záchranářka mě navigovala, jak ji držet při životě. Nakonec jsem to děvče vytáhl, protože byla hlavou zaklíněná pod sedačkou,“ popsal své jednání pohotový svědek nehody.

To, co Samuel oné noci na silnici viděl, bude mít ve vzpomínkách zřejmě velmi dlouho. „Svítil jsem si telefonem. To děvče mělo celou hlavu rozbitou. Na ten pohled nikdy nezapomenu. Ten mladík se dusil krví a chrchlal. Snažil jsem se mu alespoň nazdvihovat hlavu,“ komentoval nehodu mladý Slovák.

Proč sourozenci zemřeli?

„V čase příjezdu záchranářů na místě byly dvě mrtvé ženy. Muže se záchranáři pokoušeli oživit, ale neúspěšně. Těžkým zraněním taktéž podlehl,“ popsala pro Topky.sk mluvčí Alena Krčová. Čtvrtou účastnicí dopravní nehody byla mladá dívka, která seděla na zadních sedadlech. „Auto bylo otočené vzhůru nohama v příkopu, bohužel jsem ji neviděl,“ přiznal Samuel.

Policie dle slov mluvčí Zuzany Šefčíkové zahájila vyšetřování, které má určit, proč k nehodě došlo a jí předcházelo. Podle svědka byla silnice suchá a nezaregistroval, že by vozidlo jelo před nárazem vysokou rychlostí. „Neslyšel jsem ale ani žádné brzdění,“ dodal svědek.