Horlivý dárce spermatu zplodil 550 dětí: Teď čelí žalobě kvůli incestu!

Muzikant Jonathan Jacob Meijer měl zplodit až 550 dětí! Jednačtyřicetiletý muž daroval ve velkém sperma nejen v rodném Nizozemsku, nýbrž i za jeho hranicemi. Proti horlivému dárci se rozhodla nakonec zakročit nizozemská organizace a matka jeho dítěte. Hrozí prý, že z jeho potomků se stanou partneři, aniž by tušili, že mají stejného otce.

Stovky potomků má po celém světě Jonathan Jacob Meijer. Nizozemský muzikant má totiž kromě hudby ještě jednu obsesi. Rád daruje své sperma! Podle informací britského deníku Daily Mail měl zplodit až 550 dětí. V Nizozemsku se dokonce v roce 2017 ocitl na černé listině poté, co Nizozemská porodnická a gynekologická společnost upozornila na to, že už má být otcem 102 dětí!

Podle nizozemské legislativy může dárce zplodit maximálně 25 dětí, aby se předešlo možnému incestu či psychickým problémům u dětí, které v budoucnu mohou zjistit, že mají nesčetné množství sourozenců. V Nizozemsku blonďák údajně daroval sperma až 11 klinikám. Potom pokračoval s dárcovstvím v Dánsku i na Ukrajině.

Znechucená matka

Eva, která se v roce 2018 stala matkou dítěte Mijera, je prý celým případem znechucena. „Kdybych věděla, že už zplodil víc než 100 dětí, nikdy bych si ho nevybrala. Když pomyslím na následky, které by to mohlo mít pro mé dítě, je mi špatně,“ uvedla pro výše zmíněný deník s tím, že se muže rozhodla kvůli svému dítěti zažalovat. Podle ní je rovněž nutné, aby všechno jeho sperma, které mají kliniky na skladech, bylo zničeno.

S dárcovstvím nechce přestat

Proti muzikantovi podala spolu s Evou občanskoprávní žalobu i nizozemská organizace DonorKind Foundation, která se zasazuje o práva dětí počatých prostřednictvím dárcovství. Podle nadace mimo jiné lhal stovkám žen o počtu dětí, které již zplodil. Navíc je prý nutné zjistit, kolika klinikám muzikant prodal své sperma. Právník nadace Mark de Hek uvedl, že žalobu podali poté, co Meijera ženy opakovaně prosily, aby přestal darovat další sperma. „My a některé matky jsme ho oslovili,“ uvedl Hek s tím, že ho požádali, aby přestal, ale on odmítl. „To je důvod, proč jsou právní kroky jedinou možností, jak ochránit děti,“ dodal.