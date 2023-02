Obec Milý postrádá svého starostu: Zbyněk Šagát záhadně zmizel

Starostu malé obce na Rakovnicku Zbyňka Šagáta vede policie ve své databázi jako pohřešovaného od čtvrtka. Do povědomí médií se vesnička dostala kvůli zmizení devíti milionů korun ještě za dob vládnutí předchozího starosty.

Z kasy se mělo ztratit devět milionů korun, informoval Deník. Současný starosta Šagát společně s vedením obce pak loni v listopadu zmizení peněz oznamoval na policii. Obci zbylo pouhých 700 tisíc korun.

Místní jsou tak zmatení nejenom z podezřelého úniku, ale i ze zmizení současného starosty. „Nezlobte se, ale nic vám neřeknu. Je to ostuda,“ popsala jedna z občanek Deníku. Zmizení starosty měla po několika dnech nahlásit rodina.

Další obyvatelka uvedla, že starostu viděla před několika dny. „Tady nikdo nic neví. My jsme na úřadě, ale také nic nevíme. Já jsem pana starostu viděla naposledy v pondělí, ale v úterý už jsem ho nepotkala. Jeho partner, se kterým žije, tu normálně bývá, ale nemá tu auto, asi je v práci. Je to celé divné,“ popsala.

Není tak jasné, kde by se aktuálně mohl nacházet, případně zda se mu něco stalo. „Nepopírám, že jsem jednal úmyslně. Rád bych dluh splatil, ale nebude to tak jednoduché. Ani sám pořádně nevím, za co jsem ty peníze utratil," přiznával v rozhovoru pro iDnes bývalý starosta Zdeněk Kvasnička. Obec před bankrotem zachránil Středočeský kraj desetimiliónovou bezúročnou půjčkou.