Jedlík (†33) snědl i třicet let staré cereálie: Náhle zemřel na infarkt!

Taylor se ničeho nebál. Když přišlo na jídlo, snědl cokoli. A na internetu tím bavil lidi po celém světě. V jednom ze svých posledních kousků sice nejedl nic extra, šlo o prachobyčejné párky, ale celé balení si uvařil v rychlovarné konvici.

Video Milovník nevšedního jídla z Lousiany náhle zemřel na infarkt. - Instagram: Waffler69 Video se připravuje ...

Jeho hlavní doménou bylo prošlé jídlo. Snědl dokonce cereálie, které se měly sníst nejpozději v roce 1991. „Udržujte jeho odkaz naživu. Bavil lidi. Opravdu rád dělal lidem radost,“ vyslovil se po jeho náhlé smrti Taylorův bratr Claydorm.

V den smrti jeho bratra volala Claydormovi matka. Do telefonu vylekaně uvedla, že Taylor nemůže dýchat a potřebuje auto, aby ho odvezla do nemocnice. Nakonec zavolala sanitku. Američan zemřel krátce po příjezdu do nemocnice.

Byl to prý samotář, ale sociální sítě mu otevřely úplně nový svět. „Na TikToku byl obklopený lidmi. Ti teď truchlí nad jeho ztrátou,“ popsal bratr. Rodina mezitím vybírá peníze na jeho pohřeb. „Pokud se nějak dotkl vašeho srdce, ocenili bychom teď pomoc,“ dodal bratr podle deníku Today.