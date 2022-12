Zrůdy v sukních: Puberťačka měla vraždění lidí jako koníčka! Sousedovic holčičku podřezala a ubila k smrti.

Když se o mladém člověku řekne, že je to rebel, většinou si člověk představí teenagera s divoce obarvenými vlasy, šílené oblečení, hlasitou hudbu a náušnici na nevhodném místě. Alyssa Bustamante ale do podobných kolonek nezapadá vůbec. Pohledná a tichá slečna s krátkým sestřihem, která podle vrstevníků byla oblíbená a vždy milá. Uvnitř ale ukrývala něco temného. Tak temného, že toužila vyzkoušet, jaké to je někoho zabít. A tak to udělala...v 15 letech zavraždila teprve 9letou holčičku!