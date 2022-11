Tragická smrt českého pilota v Kongu: Zemřel při tom, co miloval, vzkázala dcera

Pilot dvoumotorového letounu Let L410 Petr S. vystartoval ve čtvrtek z letiště v Kases v Kongu a namířeno měl do města Goma. Chvíli po startu ale došlo ke ztrátě spojení s řízením letového provozu. Dispečeři čekali, jestli letoun nedorazí do cílové destinace nebo zda nepřistanou na jiném letišti.

To se bohužel nepotvrdilo a rozjela se pátrací akce. O den později se záchranářům podařilo vypátrat trosky letounu sto kilometrů od Gomy. Letoun byl po nárazu do země rozbitý na kusy v těžce přístupném terénu. Následně byl jak pilot Petr S., tak jeho kopilot Jackson N., prohlášeni za mrtvé.

Jak Blesk informoval, příčinou nehody je zřejmě špatné počasí, které v oblasti tou dobou panovalo.

Piloti nikdy neumírají

Na českého pilota Petra S. vzpomínají zarmoucení přátelé, kolegové a samozřejmě i příbuzní. Mezi nimi i Petrova dcera. „Piloti nikdy neumírají, pouze odletí pryč a už se nikdy nevrátí,“ napsala na sociální síti. „Zemřel tak, jak to miloval a pro co žil, v letadle. Pilot tělem a duší. Nejpyšnější dcera, tati, však víš,“ dodala.

„Nikdy nezapomenu na let s vámi, mnoho sil celé rodině,“ vzkázala žena, kterou Petr během jednoho z mnoha svých letů vezl na palubě. „Upřímnou soustrast tobě i celé rodině,“ dodala.

Petr S. byl bývalým pilotem Českých aerolinií (ČSA). Létal na vrtulových strojích typu ATR a později na proudových Airbusech. Ve čtvrtek spadl s letounem Let 410 české výroby. Dvoumotorové letadlo s registrací 9S-GPK bylo vyrobeno před více než 35 lety.