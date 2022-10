Zrůdy v sukních: 12letá dívka ubodala rodinu kvůli upírovi, miliardářská dědička vrahům rodičů sama otevřela!

Zrůdami se staly sotva jako puberťačky. Následující tři příběhy mají hodně společného - například i motiv, kterým byl ve všech případech rodičovský zákaz vztahu s podivným přítelem. Ať už to byl zvrácený islamista, problémový feťák nebo šílený okultista, dívky si nechtěly do randění nechat „kecat“. A i když nejmladší z nich bylo teprve 12 let, nedokázaly - zcela nezávisle na sobě, samozřejmě - vymyslet lepší řešení svých problémů, než vraždu vlastních rodičů...