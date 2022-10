Milenecká hádka na Náchodsku skončila krvavě: Žena pobodala loveckým nožem přítele!

Nejdřív partneři na Náchodsku společně popíjeli alkohol, pak se ale pitka zvrtla v hádku. Jednadvacetiletá slečna vzala do ruky lovecký nůž a svého přítele pobodala. Pak si uvědomila, co udělala a zavolala záchrannou službu. Za napadení jí hrozí deset let vězení.

Začalo to v úterý. Jednadvacetiletá žena se svým partnerem začala popíjet, došlo ale k hádce. „Partnerská hádka měla vygradovat v těžké ublížení na zdraví, když ve vozidle popadla lovecký nůž a bodla svého přítele do ruky a do nohy,“ popsala mluvčí policie Lucie Konečná.

Naštěstí nedošlo k tragédii a nešlo o nijak vážná zranění. Žena si po chvíli uvědomila, co udělala a příteli zavolala záchranku, která ho transportovala do nemocnice. Sama útočnice si ale zadělala na pořádné problémy – za těžké ublížení na zdraví ji hrozí až deset let vězení.