Záhadná vražda dívenky (†12) v Paříži: Její tělo našli v kufru, na těle měla podivný vzkaz

Holčička se měla vrátit ze školy domů kolem třetí hodiny, když se tak nestalo, její otec dostal strach. O dvě hodiny později šla matka zalarmovala policii. Otec dívky je správcem budovy a podle deníku The Sun vypověděl, že prošel záběry z bezpečnostních kamer. Jeho dcera zřejmě do budovy vešla, domů se už však nikdy nedostala. Na kamerovém záznamu navíc prý hovořila s nějakou ženou, které bylo okolo dvaceti let.

Kolem jedenácté hodiny večer však přišla strašná zpráva. Tělo dívenky našel bezdomovec ukryté v kufru pod látkami jen kousek od bydliště holčičky. Měla svázané ruce, podříznuté hrdlo a obličej přelepený lepící páskou. Na těle měla navíc číslice 1 a 0. Nešlo o zranění, nebyly vytetovány ani napsány fixou.

Svědci uvedli, že viděli v domě, odkud holčička zmizela, ženu, jak se vláčí s těžkým kufrem a poté ho dává do auta. Opravdu mrazivá je výpověď další svědkyně. Ta žije naproti domu, v němž se kufr s tělem našel.

Viděla totiž podivně se chovající ženu. Ta vyběhla z domu naproti, byla jen v ponožkách a do telefonu křičela „on to udělal, on to udělal“. Hrůznou vraždu malé holčičky nyní řeší policie, která zatkla čtyři lidi.